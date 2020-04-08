Кремль спросили о признании «Русского имперского движения» террористическим в США

08.04.2020, 12:21, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать внесение организации «Русское имперское движение» в список террористических группировок в США.

«Нет, никак не могу прокомментировать. Я просто не совсем располагаю информацией относительно этой российской организации. Поэтому затрудняюсь что-либо сказать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее координатор Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс заявил, что США внесли «Русское имперское движение» в список террористических группировок.

По мнению Сейлса, этот шаг госдепа является «беспрецедентным», поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию «превосходства белой расы».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Трамп объявил войну русским монархистам.