 

Талибан вышел из переговоров об обмене заключенными

08.04.2020, 12:20, Новости дня

Талибан вышел из переговоров с правительством Афганистана об обмене пленными, которые были важным этапом в мирных переговорах при посредничестве США.

Ранее США заключили с группировкой боевиков соглашение о выводе войск.

Представитель политического офиса исламистской группировки в Катаре Сухейл Шахин написал в Твиттере, что техническая группа не будет участвовать в «бесплодных встречах». По его словам, освобождение заключенных «откладывается под тем или иным предлогом».

Соглашение между США и Талибаном, достигнутое в конце февраля, призывает к постепенному выводу американских войск из Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны Талибана.

Но мир зависит от переговоров между поддерживаемым США правительством Афганистана и боевиками. Обмен заключенными должен был укрепить доверие между участниками этих переговоров.



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