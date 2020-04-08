Борис Джонсон находится в стабильном состоянии

08.04.2020, 12:20, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел вторую ночь в отделении интенсивной терапии. Он получает кислород, и его состояние описывается как стабильное.

Джонсон, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат две недели назад, был госпитализирован в больницу Сент-Томас вечером в воскресенье в связи с постоянной высокой температурой и кашлем. В понедельник его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии.

«Премьер-министр находится в стабильном состоянии, он чувствует себя комфортно, у него хорошее настроение, – заявил в среду младший министр здравоохранения Эдвард Аргар. – Ему давали кислород, но не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких».