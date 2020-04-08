Минтранс РФ озвучил цены на авиабилеты для возвращающихся в страну россиян – от 200 до 400 евро

08.04.2020, 12:18, Новости дня

Граждане России, желающие вернуться в страну вывозными рейсами, смогут сделать это бесплатно только в том случае, если у них есть неиспользованный билет российского авиаперевозчика. Тем россиянам, у кого в наличии неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, придется заплатить за эвакуацию: 200 евро за человека за перелет из Европы и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

“Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей. С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур”, – отметили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что на вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. При этом все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. В списках Минкомсвязи РФ сейчас около 25,8 тысячи граждан данной категории.

“Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу “одна страна вылета – один российский регион или город прилета”. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19. Пассажиры, которые заявились на рейс и не пришли на него, должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок”, – добавляют чиновники.

В ближайшие дни запланирован вывоз россиян из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории. График вывоза ограничивает количество граждан, прибывающих в Россию, – по 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.

В ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила вывоз граждан из других стран. Но тысячи граждан при этом продолжают оставаться за границей (по данным Росавиации, наибольшее количество туристов остается в Таиланде и в Индонезии) и не знают, как вернуться на родину. Через два дня после отмены авиасообщения, 6 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в этот же вечер рейсы для оставшихся за границей граждан России возобновят.

Настоящее Время уже рассказывало о застрявших в Индии, Таиланде, Греции и Панаме, на Филиппинах и в Перу, а также в других точках мира. Десятки тысяч россиян все еще находятся в зарубежных странах, среди которых государства с низким уровнем медицины и высоким уровнем полицейского произвола – например, такие как Гватемала. Накануне посольство РФ в США предложило 47 россиянам, которые из-за отмены рейсов на фоне коронавирусной пандемии не смогли вылететь из Нью-Йорка в Москву, согласиться пожить у соотечественников.