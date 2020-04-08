В Коми из-за коронавируса на карантин закрыта третья больница

08.04.2020, 12:18, Новости дня

В Республике Коми на карантин из-за распространения коронавируса закрыта уже третья больница – в терапевтическом отделении больницы в Корткеросском районе обнаружена пациентка с COVID-19. Как сообщается на странице районной администрации вконтакте, женщину, у которой выявили инфекцию, бригадой территориального центра медицины катастроф отправили в Сыктывкар.

“Отделение с 28 больными и медицинским персоналом закрыто на карантин для недопущения дальнейшего распространения инфекции”, – говорится в сообщении.

Двумя днями ранее случаи заражения коронавирусом обнаружили в шести отделениях республиканской больницы Коми. Сообщалось, что инфекция в медучреждение попала вместе с несколькими пациентами из Эжвинской больницы, где ранее также обнаружили очаг заболевания. В обеих больницах объявлен карантин.

После того как в больнице Эжвинского района коронавирусом из-за несоблюдения карантина заразились более 50 человек, глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.

Накануне в регионе было выявлено 212 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них лабораторно подтвержден федеральным референс-центром 101 случай заболевания COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 18 человек. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3 532 человека: 1 029 человек прибыли из-за рубежа, 2 503 человека контактировали с заболевшими. Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

В Республике Коми, как и во многих других районах России, введен режим самоизоляции. Для поездок на работу нужно выписать спецпропуск, но походы в ближайшие магазины, аптеки или выгул животных и вынос мусора пока можно осуществлять без специальных разрешений.