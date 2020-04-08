 

Россия направила тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран

08.04.2020, 12:16, Новости дня

Россия передала отечественные тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, разработки получили партнеры Москвы по Евразийскому экономическому союзу, страны СНГ и ряд других государств, передает ТАСС. 

«Эти меры необходимы, прежде всего, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в нашу страну», – добавил он.

По словам премьера, почти во всех странах утро начинается с информации о ситуации с коронавирусом, поскольку «эта угроза действительно общая для всего мира, в одиночку бороться с ней невозможно».

Мишустин напомнил, что в среду российский лидер Владимир Путин проведет селекторное совещание с главами регионов, на котором будут обсуждаться вопросы обеспечения субъектов всеми необходимыми средствами, а также возможности предприятий по выпуску продукции для борьбы с коронавирусом. 

Также глава правительства заявил, что в России расширят круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус. 

«Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования. Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные», – сказал он.

По словам премьера, тест-систем на коронавирус нужно все больше и больше, «люди беспокоятся за свое здоровье, за близких». 

Напомним, за сутки в РФ выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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