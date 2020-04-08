Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме

08.04.2020, 12:16, Новости дня

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу РФ права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском, сообщило израильское издание The Marker.

Как пишет «Коммерсант», иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене.

Эта структура считает себя преемницей дореволюционного Императорского православного палестинского общества. Адвокаты истца подчеркивают, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка признали их законным владельцем объекта, и сейчас государство не имеет права передавать владение подворьем какой-либо третьей стороне.

Ранее сообщалось, что Израиль в ответ на помилование президентом РФ Владимиром Путиным обвиненной в наркотрафике Наамы Иссахар, пошел на жест доброй воли, а именно – передал России Александровское подворье в Иерусалиме, от которого до Голгофы и храма Гроба Господня всего 70 метров.

Российское правительство готовило документы, подтверждающие право собственности на это подворье, с 2015 года. Прежде оно принадлежало императорскому правительству, но до недавнего времени там распоряжался германско-израильский бизнесмен западноукраинского происхождения, выдающий себя за потомка графа Воронцова.