В РАН рассказали о борьбе с коронавирусом с помощью водки

08.04.2020, 12:15, Разное

Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что водка эффективна в борьбе с коронавирусом COVID-19 только при обработке поверхностей. Инфекцию также может убить 70%-й раствор этилового спирта, сообщает URA.ru.

Горелов обратил внимание, что коронавирус не обладает устойчивостью ко всем дезинфицирующим средствам. Против него можно использовать даже перекись водорода. А с тела COVID-19 удаляется при помощи мыла. Врачи напоминают россиянам о важности мытья рук и лица каждый раз при возвращении с улицы.