 

Какие продукты нельзя греть в микроволновке

08.04.2020, 12:15, Разное

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые продукты, способные выделять токсичные вещества при разогреве в микроволновой печи. При этом они теряют полезные свойства, сообщает Vse42.ru.

В частности, в микроволновке нельзя греть еду с нерафинированным маслом, поскольку оно превращается в канцерогенное вещество и повышает риск развития рака. Также не стоит применять ее для разогрева салатов с овощами, поскольку они могут содержать нитраты. Излучение превратит их в опасный нитрозамин. Еще опаснее ставить в СВЧ-печь газированные напитки, в которых может образоваться формальдегид. 



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