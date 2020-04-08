Мнение: Идеологически правильная маска

08.04.2020, 12:14, Разное

Фракция КПРФ на заседании парламента Крыма.

По ситуации в Крыму.

1. В Севастополе новых заболевших нет (или пока нет). Но эффективность карантина станет понятна в середине месяца, когда закончится инкубационный период. Там и посмотрим – вовремя ли ввели у нас карантин или опоздали. По уровню режима самоизоляции Севастополь входит в топ-5 регионов России, хотя конечно карантин так или иначе нарушают, несмотря на штрафы – по улице продолжают бродить люди без перчаток и масок.

2. В Армянске из-за заболевшей, которая вернулась из Москвы, на карантин переведена целая больница с пациентами и врачами. Также обнаружен вирус у человека вернувшегося из Японии. Вероятно, число заболевших в Крыму может увеличиться, а карантин серьезно так напряжет Армянск. Аксенов ранее уже заявлял, что если ситуация будет ухудшаться, то карантинные мероприятия будут ужесточены.

3. Для врачей в Севастополе с 9 апреля сделали бесплатный проезд, который будет действовать пока не отменят карантин. Давно пора, особенно с учетом возросшей необходимости выезжать на дом к потенциальным заболевшим. Производство мед.масок до конца месяца обещают нарастить.

4. Ремонт города на время карантина не останавливают – судя по сюжетам местного ТВ, работа идет вовсю – можно отметить, что в роликах далеко не все рабочие в масках и перчатках. Безотносительно того, будет ли парад на 9 мая, основной ремонт к майским праздникам скорее всего успеют сделать.

5. Губернатор не слезает с местного ТВ, отвечает на вопросы, всячески разъясняет очевидные вещи. В общем, всячески коммуницирует с обществом, хотя на днях его эфиры заслонила тема позорища с бывшим губернатором Овсянниковым, который хамил работникам аэропорта и полиции. Поговаривают, что это пятно на биографии ему будет трудно отмыть – по линии министерства по нему уже запущена проверка и нельзя исключать, что бывшего губернатора Севастополя ждут непростые времена. Жалеть ли его? Я думаю нет – он сам творец своих бед. Я не сторонник того, чтобы мазать его исключительно черной краской – при Овсянникове в Севастополе достаточно много было сделано (хотя не сделано еще больше), но это не оправдывает его косяков тогда и днища в аэропорту сейчас.

А как у вас проходит карантин?