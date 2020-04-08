Елена Малышева посоветовала пройти дома три теста для определения группы риска по COVID-19

08.04.2020, 12:09, Разное

Эксперт в области медицины Елена Малышева пояснила Instagram-фолловерам о трех тестах, позволяющих определить, относится ли человек к группе риска по коронавирусу. Благодаря этим манипуляциям можно узнать, смогут ли легкие пережить инфицирование COVID-19.

Тесты, по словам Малышевой, рассчитаны на взрослых. Ведущая «Жить здорово!» отмечает, если человеку удается обхватить свою шею кистями рук, его вес в норме. Второй способ проверить себя заключается в надувании воздушного шарика: хорошо, если за один выдох он раздувается на 15 см. Также специалист советует сложить вместе согнутые указательные пальцы, которые не должны расходиться.

Плохой результат тестов может свидетельствовать о вероятной хронической болезни легких. Человек в таком случае считается в группе риска по COVID-19, и ему следует самоизолироваться, а при выходе из дома по крайней необходимости избегать людных мест. Гражданам с ожирением Малышева рекомендует перейти на правильное питания.

Поклонники поблагодарили медика за полезные советы и поделились своими результатами. Сама знаменитость призвала не паниковать, не нарушать правила карантина, но и не забывать, что жизнь продолжается.

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