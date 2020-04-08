 

Елена Малышева посоветовала пройти дома три теста для определения группы риска по COVID-19

08.04.2020, 12:09, Разное

Эксперт в области медицины Елена Малышева пояснила Instagram-фолловерам о трех тестах, позволяющих определить, относится ли человек к группе риска по коронавирусу. Благодаря этим манипуляциям можно узнать, смогут ли легкие пережить инфицирование COVID-19.
Тесты, по словам Малышевой, рассчитаны на взрослых. Ведущая «Жить здорово!» отмечает, если человеку удается обхватить свою шею кистями рук, его вес в норме. Второй способ проверить себя заключается в надувании воздушного шарика: хорошо, если за один выдох он раздувается на 15 см. Также специалист советует сложить вместе согнутые указательные пальцы, которые не должны расходиться.

Плохой результат тестов может свидетельствовать о вероятной хронической болезни легких. Человек в таком случае считается в группе риска по COVID-19, и ему следует самоизолироваться, а при выходе из дома по крайней необходимости избегать людных мест. Гражданам с ожирением Малышева рекомендует перейти на правильное питания.

Поклонники поблагодарили медика за полезные советы и поделились своими результатами. Сама знаменитость призвала не паниковать, не нарушать правила карантина, но и не забывать, что жизнь продолжается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Екатерина Решетникова оправдалась за ненастоящую свадьбу

27.02 / Мнение: Идлибский “договорняк”

10.03 / Воткнули нож в гланды: рэпер Моргенштерн попал в больницу

24.03 / Российских призывников могут отправить на карантин

07.04 / Мнение: Человек, который хотел заразиться

01.04 / Мнение: Гуманитарная помощь для США

14.02 / Наука: Шмелей научили играть в футбол

14.05 / Здоровье: Сыр признан, контролирующим сахар

16.03 / Гаджеты: Redmi K30 Pro может стать наиболее дешевым смартфоном на Snapdragon 865

18.02 / Hyundai представит новый концепт электромобиля “Prophecy”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска