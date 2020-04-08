 

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra в новой линейке оказался самым продаваемым

08.04.2020, 12:09, Разное

В феврале текущего года южнокорейский технологический гигант Samsung презентовал новую линейку смартфонов – Galaxy S20. По информации сетевых источников, самым продаваемым из данного ряда гаджетов оказался Galaxy S20 Ultra и это при том, что на него установлен ценник в 1,4 тыс. долларов.
Вскоре после старта продаж линейки Samsung Galaxy S20 появлялись данные о довольно низком спросе на новые гаджеты, особенно в сравнении с представленными производителем в минувшем году моделями. Тем не менее поклонники бренда приобретают новинки, а наибольшей популярностью пользуется старшая версия Galaxy S20 Ultra. Эта информация озвучена сотрудником компании Mcnex, входящей в цепочку поставок комплектующих для новинок. По словам инсайдера, в последнее время Samsung увеличивает заказы на поставку камер, использующихся в смартфоне S20 Ultra, а это может служить подтверждением высокого уровня продаж.

На фоне пандемии коронавируса в мире и нестабильной экономической ситуации спрос на дорогую модель Samsung Galaxy S20 многим кажется несколько «неправдоподобным». Однако эксперты считают, что это может быть связано с маркетинговыми ходами компании, предлагающей покупать гаджеты новой линейки по привлекательным акционным предложениям.



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