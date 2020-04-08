 

«Ни один коронавирус тебя не победит»: Гоген Солнцев пожелал выздоровления Надежде Бабкиной

08.04.2020, 12:09, Разное

Отечественный шоумен, участник скандальных телешоу Гоген Солнцев на странице в Instagram обнародовал архивное фото с недавно госпитализированной Надеждой Бабкиной. В подписи к посту он пожелал певице скорейшего выздоровления, отметив, что её «не победит ни один коронавирус».
Не так давно появилась информация о госпитализации Надежды Бабкиной в одну из столичных клиник якобы с подозрением на коронавирус COVID-19. Семья и возлюбленный певицы Евгений Гор не комментировали ситуацию, а вот её директор рассказал о диагностированной пневмонии и отрицательном результате теста на коронавирус. Поклонники Бабкиной обеспокоены её состоянием здоровья, а Гоген Солнцев в соцсети написал, что молится о скорейшем выздоровлении знаменитости.

В подписи к обнародованному архивному снимку, на котором запечатлена Надежда Бабкина и Солнцев, шоумен отметил, что «настоящую русскую женщину» и «душу отечественной эстрады» не одолеет никакой коронавирус, в чём немалую роль играет мощная поддержка фанатов, семьи, друзей и просто неравнодушных людей.



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