Серийных грабителей курьеров с едой задержали в Петербурге

08.04.2020, 12:08, Новости дня

Двое фигурантов нападения на курьера по доставке еды в Петербурге ранее участвовали в подобном преступлении, сообщили в региональном ГУ МВД.

В минувшее воскресенье полицейские по горячим следам задержали группу подозреваемых, которые ограбили курьера по доставке еды, сообщается на сайте ведомства. У двоих из них нашлись оружие и боеприпасы.

Правоохранители установили, что двое подозреваемых причастны к аналогичному преступлению в Выборгском районе города, совершенному 3 апреля.

«Установлено, что в тот день около 22.00 мск у дома 39 на 2-м Муринском проспекте злоумышленники, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, совершили хищение заказанных ранее продуктов и на автомобиле Toyota с места происшествия скрылись», – отмечается в сообщении.

У 37-летнего подозреваемого в преступлении жителя Центрального района нашли патроны, другим подозреваемым оказался 30-летний уроженец Дагестана. «Второй подозреваемый с конца января текущего года уже находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже», – добавили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», оба подозреваемых находятся в СИЗО.

Ранее житель Казани подкараулил пенсионерку у подъезда жилого дома и отнял у нее тележку с продуктами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.