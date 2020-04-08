Учителям сельских школ на Кубани организовали онлайн-курсы

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08.04.2020, 12:08, Новости дня

Учителям сельских школ на Кубани в рамках нацпроекта провели профессиональные онлайн-курсы по программе «Гибкие компетенции в проектной деятельности».

Участниками программы стали педагоги образовательных организаций, где в новом учебном году откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», информирует «Кубань 24».

Курсы повышения квалификации проходят с 6 апреля по 30 июня на специальной платформе.

В краевом министерстве образования пояснили, что в рамках программы учителя будут изучать технологии проектной работы, групповые формы обучения в коворкингах, методы создания межпредметных проектов и сопровождения команды на разных этапах работы с учебным проектом.

Центры гуманитарного и цифрового профилей открывают в сельских школах в рамках национального проекта «Образование».

В 2019 году в регионе открыли 153 «Точки роста», в новом учебном году планируется создать еще 42 центра в 24 муниципальных образованиях, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

До конца 2024 года в школах Краснодарского края планируют открыть не менее 570 «Точек роста». До конца 2020 года в крае закупят два мобильных комплекса детского технопарка «Кванториум».



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