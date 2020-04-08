 

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

08.04.2020, 11:53, Новости дня

Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование в сирийском Идлибе, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Сегодня прошло третье совместное с Россией патрулирование в Идлибе. Патрулирования будут продолжены», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Акара.

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили, что третье совместное российско-турецкое патрулирование прошло на участке трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

«8 апреля состоялось третье совместное российско- турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», – отметили в Центре.

Как уточнили в ЦПВС, «к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». При этом движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и РФ ведут совместное патрулирование трассы М-4.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Новый седан Genesis G80 показан официально

11.02 / Расследование по делу Антонины Зиминой завершено. Ее обвиняют в госизмене за фотографии со свадьбы, на которых был ее друг, сотрудник ФСБ

27.02 / На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

03.03 / Украинка Бондаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Мексике

16.02 / В Екатеринбурге стартовал третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова

10.02 / Мантуров рассказал о проблемах с поставкой китайских компонентов на заводы в России

22.02 / Стало известно об иске отца Жанны Фриске к Шепелеву

15.03 / В Испании коронавирусом заразился первый игрок Примеры

04.02 / Жена избившего пасынка мужчины рассказала о поведении мужа

12.02 / Boeing в январе не получил ни одного заказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска