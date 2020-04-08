Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

08.04.2020, 11:53, Новости дня

Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование в сирийском Идлибе, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Сегодня прошло третье совместное с Россией патрулирование в Идлибе. Патрулирования будут продолжены», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Акара.

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили, что третье совместное российско-турецкое патрулирование прошло на участке трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

«8 апреля состоялось третье совместное российско- турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», – отметили в Центре.

Как уточнили в ЦПВС, «к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». При этом движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и РФ ведут совместное патрулирование трассы М-4.