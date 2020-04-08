 

Глава UFC не считает Нурмагомедова виновным в срыве поединка против Фергюсона

08.04.2020, 11:53, Разное

Действующий глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт не считает мастера боевых искусств из РФ Хабиба Нурмагомедова виновным в том, что не состоится его поединок против американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, так как россиянин был вынужден принять такое решение. Оно связано с карантинными мерами, осуществляемыми в мире для борьбы с эпидемией вируса COVID-19.
Поединок турнира UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи запланирован на 18 апреля. Изначально первый из названных спортсменов должен был встретиться в титульном состязании с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от боя из-за мировой эпидемии коронавируса. Соперники планировали сразиться в Нью-Йорке.

Однако глава UFC не спешит обвинять Нурмагомедова в срыве поединка, ведь спортсмен оказался «жертвой обстоятельств». «Это не его вина, да и никого другого. К этому невозможно заранее подготовиться, так как подобные вещи не прогнозируются», – высказался Уайт.

Нурмагомедов и Фергюсон не могут встретиться в поединке вот уже несколько лет подряд. Из-за травмы ноги россиянин не смог принять участие в бое, запланированном на декабрь 2015-го, и его перенесли на апрель 2016-го – но тогда уже американский спортсмен не вышел в октагон, так как у него появились проблемы с лёгкими. В 2017-м Нурмагомедова госпитализировали, в 2018-м Фергюсон получил травму колена, а в этом году «вмешался» вирус COVID-19.

«В действительности Нурмагомедова отправили в РФ, он не улетал туда сам. Именно мы отправили его туда. Да, жаль, но что поделать», – цитирует президента UFC сетевое издание «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Марина Орлова призналась, главная роль в фильме о Юлии Началовой повлияла на ее жизнь

01.04 / Первоапрельская шутка? Анна Хилькевич беременна третьим ребенком

24.03 / «Миша портит все»: Михаил Галустян стал ведущим нового шоу

19.03 / В Петербурге мужчине прострелили живот в ходе конфликта

06.03 / Сергей Нетиевский перестал катать на мотоцикле подругу после ее нелестного высказывания о сексе с ним

26.03 / Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом

03.02 / Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином

11.03 / Мнение: Про «Можем повторить»

04.02 / Людмила Гурченко придерживалась особой диеты для сохранения стройности и красоты

27.02 / Мнение: Денег нет, но вы держитесь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска