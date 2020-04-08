Глава UFC не считает Нурмагомедова виновным в срыве поединка против Фергюсона

08.04.2020, 11:53, Разное

Действующий глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт не считает мастера боевых искусств из РФ Хабиба Нурмагомедова виновным в том, что не состоится его поединок против американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, так как россиянин был вынужден принять такое решение. Оно связано с карантинными мерами, осуществляемыми в мире для борьбы с эпидемией вируса COVID-19.

Поединок турнира UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи запланирован на 18 апреля. Изначально первый из названных спортсменов должен был встретиться в титульном состязании с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от боя из-за мировой эпидемии коронавируса. Соперники планировали сразиться в Нью-Йорке.

Однако глава UFC не спешит обвинять Нурмагомедова в срыве поединка, ведь спортсмен оказался «жертвой обстоятельств». «Это не его вина, да и никого другого. К этому невозможно заранее подготовиться, так как подобные вещи не прогнозируются», – высказался Уайт.

Нурмагомедов и Фергюсон не могут встретиться в поединке вот уже несколько лет подряд. Из-за травмы ноги россиянин не смог принять участие в бое, запланированном на декабрь 2015-го, и его перенесли на апрель 2016-го – но тогда уже американский спортсмен не вышел в октагон, так как у него появились проблемы с лёгкими. В 2017-м Нурмагомедова госпитализировали, в 2018-м Фергюсон получил травму колена, а в этом году «вмешался» вирус COVID-19.

«В действительности Нурмагомедова отправили в РФ, он не улетал туда сам. Именно мы отправили его туда. Да, жаль, но что поделать», – цитирует президента UFC сетевое издание «ПолитЭксперт».