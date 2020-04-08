Открывший стрельбу по дочери и внуку мужчина арестован в Тобольске

08.04.2020, 11:48, Новости дня

В Тобольске арестовали мужчину, подозреваемого в попытке убить своих родственников, включая дочь, из ружья, информирует следственное управление СК по Тюменской области.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый 5 апреля, вооружившись ружьем 16 калибра, приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского района, где живет его дочь с семьей.

«Возле дома мужчина трактором перевернул автомобиль родственников. В это время из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины. Злоумышленник из ружья произвел около шести прицельных выстрелов в 36-летнюю дочь, причинив ранения груди и головы, а также не менее трех раз выстрелил в зятя», – говорится в сообщении СК.

Женщина получила ранения груди и головы, она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось, что мужчине и его сыну потребовалось амбулаторное лечение.