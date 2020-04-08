 

Открывший стрельбу по дочери и внуку мужчина арестован в Тобольске

08.04.2020, 11:48, Новости дня

В Тобольске арестовали мужчину, подозреваемого в попытке убить своих родственников, включая дочь, из ружья, информирует следственное управление СК по Тюменской области.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый 5 апреля, вооружившись ружьем 16 калибра, приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского района, где живет его дочь с семьей.

«Возле дома мужчина трактором перевернул автомобиль родственников. В это время из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины. Злоумышленник из ружья произвел около шести прицельных выстрелов в 36-летнюю дочь, причинив ранения груди и головы, а также не менее трех раз выстрелил в зятя», – говорится в сообщении СК.

Женщина получила ранения груди и головы, она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось, что мужчине и его сыну потребовалось амбулаторное лечение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Компания Hyundai увеличила продажи в РФ в январе на 5%

10.03 / Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

01.04 / Роскачество дало советы по сохранению спокойствия во время самоизоляции

15.02 / За заражение других коронавирусом будут казнить

27.03 / Нештатная ситуация произошла на российском спутнике связи

16.03 / Автоновости: В России подорожали все автомобили Renault

13.02 / В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все пожары

20.03 / Политика: Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

11.02 / Вести.net: в Канаде засняли еще не выпущенный Microsoft Surface Duo

24.03 / Рейтинги «Вечернего квартала» упали вдвое после ухода Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска