GAC сертифицировал новый минивэн GAC GN8 в России

08.04.2020, 11:47, Новости дня

Сегодня стало известно о получении ОТТС на новый минивэн GAC GN8.

Следует отметить, что данный автомобиль выступает в качестве прямого конкурента на роскошную модель Toyota Alphard. Заявлено, что китайский минивэн получит 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 190 л.с. За счет данного агрегата станет возможным применять 92-й бензин. Автомобиль выйдет в продажу с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.

Пока ценник на данный экземпляр для российского рынка неизвестен, но эксперты выразили уверенность, что минивэн станет существенно доступнее, чем Toyota Alphard. Вышеуказанный автомобиль в настоящее время продается в РФ по цене от 4,8 млн рублей в минимальной комплектации.