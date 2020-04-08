 

Правительство решило оказать поддержку регоператорам по обращению с мусором

08.04.2020, 11:42, Новости дня

Правительство окажет поддержку региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с возрастающими объемами вывозимых отходов, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Регионам будет выделено финансирование на поддержку региональных операторов коммунальных отходов. Меры позволят не допустить мусорных коллапсов во время самоизоляции граждан в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей», – говорится в сообщении.

По мнению Абрамченко, нельзя допустить рисков прекращения оказания услуг по вывозу мусора, которые могут возникнуть из-за повышения объемов бытовых отходов в условиях самоизоляции граждан. В связи с этим правительство согласовало компенсацию региональным операторам непредвиденных расходов.

Также рассматриваются дополнительные меры поддержки в виде частичной компенсации процентных ставок по ранее полученным кредитам. 

«В существующих условиях, когда граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в режиме самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов, особенно в тех регионах, где существуют потенциальные риски банкротства операторов по обращению с отходами. Населению должны быть оказаны услуги в полном объеме», – отметила Абрамченко. 

По ее словам, меры поддержки будут рассчитаны из объема превышения количества фактически образуемых отходов над установленными нормативами, которые, в свою очередь, были заложены в тариф регионального оператора на предоставление услуг по обращению с отходами. 

Вице-премьер уточнила, что при распределении финансирования и внедрении антикризисных мер необходимо учитывать реальную эффективность операторов по обращению с ТКО, а также возможное межрегиональное перераспределении нагрузки. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / “Лез целоваться”, “трогал промежность”. Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве

28.02 / РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия

04.04 / Гендиректор «Вектора» назвал сроки испытаний вакцины от коронавируса на людях

16.02 / Эксперты увеличили скорость печати на 3D-принтере

04.03 / Теннисистка Касаткина одержала победу на старте турнира в Лионе

13.02 / Глава МВФ: рано говорить о влиянии коронавируса на мировую экономику

30.03 / Мужчина с коронавирусом умер во Владимирской области

22.02 / Песков “никогда не слышал” о президентских поручениях по ВИЧ

05.03 / Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

07.03 / Украинский боевой “бомжатник” не впечатлил Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска