Концертный марафон в поддержку борьбы с коронавирусом состоится в эфире «России 1»

08.04.2020, 11:42, Новости дня

В субботу, 11 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» состоится творческий марафон «Мы вместе», в ходе которого множество известных артистов на языке искусства выразят солидарность и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

В марафоне решили принять участие многие известные деятели искусства. Тем самым они хотят выразить общую солидарность, надежду и благодарность тем, кто каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет профессиональный и человеческий долг, передает портал «Вести».

Отмечается, что «благодарности сейчас заслуживают и российские врачи, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, и волонтеры, взявшие на себя заботу о людях из группы риска, и все те, кто соблюдает сейчас режим самоизоляции и тем самым сберегает не только свое здоровье, но и здоровье окружающих».

В концерте «Мы вместе» прозвучат только известные песни и классические произведения. При этом впервые на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать в совершенно пустом зале.

Зрители смогут увидеть выступление дирижера Юрия Башмета, артиста балета Сергея Полунина, певицу Тамару Гвердцители, скрипача Вадима Репина, актеров Владимира Машкова, Сергея Гармаша, Михаила Боярского, Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Константина Райкина, Александра Петрова и других.

Организаторами уникального проекта стали телеканал «Россия 1» и Большой театр при поддержке Министерства культуры России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.