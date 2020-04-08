 

Чаще всего больных COVID-19 в Украине госпитализируют на третий – седьмой день после появления симптомов – Минздрав

08.04.2020, 11:42, Новости дня

В Украине больных коронавирусной инфекцией COVID-19 чаще всего госпитализируют на третий – седьмой день после появления симптомов заболевания. Об этом 8 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Наша динамика показывает, что больше всего госпитализации больных с коронавирусной болезнью происходит на третий – седьмой день с момента появления симптомов. При том, что анализ показал, что увеличение срока госпитализации, [то есть увеличение] количества дней с момента [появления] симптомов до момента госпитализации, не влияло на увеличение количества людей, требующих интенсивной терапии”, – рассказал Ляшко.

Он в очередной раз призвал всех украинцев, у которых появились симптомы COVID-19, обращаться к семейному врачу или звонить по телефону 103. 

“Именно эти врачи должны предоставить консультацию и избрать тактику по поводу дальнейшего лечения больного коронавирусной болезнью. Самолечение в данном случае недопустимо. Допустима самоизоляция, но под присмотром медицинского работника”, – сказал главный санитарный врач Украины.

В Минздраве сообщали, что с семейным врачом нужно связаться при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции – кашля, повышения температуры тела, слабости. Сразу в скорую помощь нужно звонить, если, кроме этих симптомов, есть одышка, боль в грудной клетке, диарея. 

Алгоритм действий при появлении симптомов коронавирусной болезни: Инфографика: moz.gov.ua

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели. 824 больных лечатся дома, 757 – в больницах (из них 33 находятся в критическом состоянии), сообщил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн человек, из них более 301 тыс. вылечелись, а 82 195 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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