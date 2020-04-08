Командир МКС рассказал, как правильно толстеть в космосе

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08.04.2020, 11:38, Новости дня

Командир корабля "Союз МС-16", который отправляется на Международную космическую станцию, Анатолий Иванишин рассказал об особенностях питания в космосе. Есть никто не запрещает, всегда можно "порыться в холодильнике", но это не должно мешать работе, цитирует космонавта агентство РИА Новости.

Еще одно ограничений – набор лишнего веса кем-то из членов экипажа, который сидит в левом или правом кресле корабля "Союз". Так как это может сказаться на балансировке спускаемого аппарата. Поэтому, если отъедаться, то всем одновременно. При этом сам Иванишин может есть сколько хочет, потому что сидит в центральном кресле.

Напомним, старт "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля. Экипаж корабля состоит из Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кессиди. Последний сменит Олега Скрипочку на посту командира МКС.



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