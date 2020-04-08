В Зауралье коммунальщики ликвидируют последствия мощного урагана

08.04.2020, 11:38, Новости дня

В Зауралье продолжают ликвидировать последствия циклона, который бушевал на территории региона в прошедшие сутки. Сейчас эта задача является основной для энергетиков, коммунальщиков, жителей области и властей всех уровней, передает ГТРК "Курган".

Работой круглосуточного оперативного штаба руководит Вадим Шумков. Каждый час он получает сведения с мест аварий на объектах жизнеобеспечения и информацию о восстановительных работах.

Социальные сети сейчас завалены сообщениями о поваленных деревьях, сорванных крышах и перевернутых остановках. На трассе "Иртыш" из-за непогоды образовались автомобильные пробки. В Кургане вышли из строя светофоры. В итоге в городе произошло несколько аварий с участием автобусов.

Напомним, вчера из-за порывов ветра до 25 м/с и сильной метели в регионе остались без электричества 76 населенных пунктов и около 9,3 тысяч человек. Сегодня утром эта ситуация сохранилась в 59 пунктах, где проживает порядка 7 тысяч граждан. Участие в восстановительных работах приняли более сотни бригад энергетиков и 132 единицы спецтехники.

На помощь Кетовскому району и Кургану, которые оказались в самом центре стихии, прибыли энергетики из других районов области. По планам, нарушенное ураганом электроснабжение должно быть полностью восстановлено до конца дня. Местных жителей просят оставаться дома и соблюдать карантин.

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ГТРК "Курган"