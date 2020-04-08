 

Тони Фергюсон: Хабиб и Конор – тряпки, им нужно уйти из спорта

08.04.2020, 11:38, Новости дня

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о чемпионе Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабибе Нурмагомедове, с которым у него уже в пятый раз сорвался бой.

Бой был запланирован на 18 апреля, но ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу. В итоге глава UFC принял решение заменить россиянина на американца Джастина Гэтжи.

"Мне нечего сказать Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти, – приводит слова Фергюсона "Чемпионат.com". – Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужчин, а эти парни –  тряпки".

Тони и Хабиб могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.

Стоит отметить, что глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов подерется с победителем боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.



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