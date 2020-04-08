Огромное сердце в благодарность врачам нарисовали в Подмосковье

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08.04.2020, 11:30, Новости дня

В подмосковном Подольске братья-художники Илья и Максим Демченко нарисовали огромное сердце в благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Братья Демченко больше десяти лет занимаются граффити. Их рисунок представляет из себя руки, держащие сердце, а сверху надпись: «Спасибо врачам».

«Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше, и ваше «спасибо», – передает «360» слова Ильи и Максима Демченко.

Отмечается, что обычно братья расписывают стены и фасады зданий.

Художники вдохновились многочисленными флешмобами, которые стали популярны с началом эпидемии коронавируса. Например, в Сети разлетелись кадры из Италии и Испании, где целые кварталы устраивают концерты. Кроме того, жители домов в разных странах мира договариваются и в одно и то же время аплодируют врачам с балконов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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