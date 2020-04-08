Сын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом

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08.04.2020, 11:30, Новости дня

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, заявил, что виноват в случившейся автомобильной аварии, в которую попал его отец.

Как рассказал сын художника в разговоре с URA.RU, Никас ехал в магазин за продуктами, чтобы отметить свой день рождения.

«Я чувствую свою вину и свою ответственность в случившимся, потому что я его отговаривал ехать за продуктами днем. Я сказал, что лучше ехать ночью. На светофоре в него врезалась машина каршеринга, в которую на полном ходу влетел таксист, который заснул за рулем», – сказал Сафронов-Затравкин.

Он предположил, что авария могла случится из-за того, что водители такси вынуждены долгое время сидеть за рулем –  из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса.

«Агрегатор должен нести все равно какую-то ответственность или хотя бы принести извинения от своего лица, так как водителям сегодня не хватает заказов, потому что люди на карантине. Ввиду этого они вынуждены работать по 16-17 часов. Чрезмерно устают и засыпают за рулем», – считает Сафронов-Затравкин.

Напомним, художник Никас Сафронов попал в ДТП в первые часы своего дня рождения в центре Москвы.



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