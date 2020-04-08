В Швейцарии разработали «умный бюстгальтер» для диагностики рака груди

08.04.2020, 11:30, Разное

Команда студентов из Федерального технологического института Лозанны (Швейцария) в сотрудничестве со стартапом IcosaMed разработала «умный бюстгальтер» для диагностики рака груди на ранних стадиях. По словам авторов проекта, выявление онкологии основано на ультразвуковом наблюдении безболезненным, неинвазивным методом.

Юго Вюйе, один из студентов, принимавших участие в разработке «умного бюстгальтера», рассказывает, что сейчас для диагностики рака молочной железы используют основанные на радиоактивном излучении технологии, а это может быть небезопасно для человеческого организма. В SmartBra применили совершенно иной метод с использованием ультразвуковых волн. Встроенная в бюстгальтер миниатюрная система обнаружения позволяет проводить эхографию потенциально раковых клеток и при этом не доставляет неудобства женщинам при носке. Инновационная разработка анализирует скопления «подозрительных» клеток и при опасности предупреждает о необходимости обратиться за помощью к онкологам.

Генеральный директор стартапа IcosaMed Макс Буассе рассказал, что сейчас идёт сбор средств, которые нужны для выпуска «умного бюстгальтера» на рынок. Предположительно, продажи предмета гардероба, способного распознать развитие рака груди, состоится в 2021 году. Изначально его смогут приобрести женщины с ранее диагностированной онкологией. Впоследствии новинка станет доступна для людей с генетической предрасположенностью к заболеванию и для всех остальных категорий. Предварительная стоимость устройства пока остаётся не известной.