 

Главу ЦИК попросили оценить заявление о включении в Мосгоризбирком члена «Голоса»

08.04.2020, 11:16, Новости дня

Председателя ЦИК Эллу Памфилову попросили отреагировать на распространение информации о якобы готовности ЦИК включить в состав Мосгоризбиркома члена Совета движения «Голос» Андрея Бузина.

По словам представителей нескольких правовых организаций, организация «Голос» предлагает включить в состав Мосгоризбиркома Бузину, поскольку «его опыт и авторитет позволят ему успешно работать в комиссии», передает РАПСИ. 

«Незарегистрированная организация «Голос» известна гражданскому обществу РФ как структура, которая на протяжении многих лет нарушает морально-этические нормы поведения и наблюдения за выборами. ЦИК и Вы лично также неоднократно уличали данную структуру в распространении фейков, включая дублирование и представление материалов прошлых лет в качестве актуальных. Сайт «Карта нарушений» данной незарегистрированной организации хорошо известна как основной источник дезинформации о выборах», – следует из обращения.

Составители письма подчеркивают, что организация якобы замечена в нарушении норм наблюдения за выборами.

В обращении подчеркивается, что включение членов «Голоса» в состав Мосгоризбиркома может противоречить всей работе и предыдущим заявлениям ЦИК. Они также считают, что и заявления организации о якобы готовности включить Бузина в комиссии может подорвать позиции ЦИК как независимой и беспристрастной организации.

Документ направлен за подписями президента Фонда защиты национальных ценностей, кандидата политических наук Александра Малькевича, директора благотворительной организации «Право и порядок» Олега Иванникова и заместителя председателя правления Комитета «За честные выборы!» Омара Фаризова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / ВОЗ: В мире зарегистрировано 101,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 3,5 тысяч человек

17.03 / Грудинин подал в суд на «ВКонтакте»

18.02 / В Кремле прокомментировали новые факты о крушении “Боинга”

21.02 / Полицейский серьезно пострадал в беспорядках на Украине из-за эвакуированных из Китая

14.02 / НАПК начало проверку по поводу невнесения Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман

09.03 / Мамаев впервые забил в чемпионате РФ после выхода из колонии

30.03 / Футболист Шевченко: Я пережил чернобыльскую трагедию. Это очень похоже на то, что происходит сейчас

21.02 / Стала известна реакция Макрона на скандал из-за Павленского

02.04 / Пелоси предлагает включить финансирование голосования по почте в следующий пакет экономических мер

20.03 / Советник МВД Варченко спрогнозировал, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, а затем удалил пост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска