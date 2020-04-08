Главу ЦИК попросили оценить заявление о включении в Мосгоризбирком члена «Голоса»

08.04.2020, 11:16, Новости дня

Председателя ЦИК Эллу Памфилову попросили отреагировать на распространение информации о якобы готовности ЦИК включить в состав Мосгоризбиркома члена Совета движения «Голос» Андрея Бузина.

По словам представителей нескольких правовых организаций, организация «Голос» предлагает включить в состав Мосгоризбиркома Бузину, поскольку «его опыт и авторитет позволят ему успешно работать в комиссии», передает РАПСИ.

«Незарегистрированная организация «Голос» известна гражданскому обществу РФ как структура, которая на протяжении многих лет нарушает морально-этические нормы поведения и наблюдения за выборами. ЦИК и Вы лично также неоднократно уличали данную структуру в распространении фейков, включая дублирование и представление материалов прошлых лет в качестве актуальных. Сайт «Карта нарушений» данной незарегистрированной организации хорошо известна как основной источник дезинформации о выборах», – следует из обращения.

Составители письма подчеркивают, что организация якобы замечена в нарушении норм наблюдения за выборами.

В обращении подчеркивается, что включение членов «Голоса» в состав Мосгоризбиркома может противоречить всей работе и предыдущим заявлениям ЦИК. Они также считают, что и заявления организации о якобы готовности включить Бузина в комиссии может подорвать позиции ЦИК как независимой и беспристрастной организации.

Документ направлен за подписями президента Фонда защиты национальных ценностей, кандидата политических наук Александра Малькевича, директора благотворительной организации «Право и порядок» Олега Иванникова и заместителя председателя правления Комитета «За честные выборы!» Омара Фаризова.