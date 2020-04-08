Медики рассказали об опасности развития зависимости от капель для носа и как от неё избавиться

08.04.2020, 11:09, Разное

Большинство людей для облегчения дыхания при насморке применяют спреи или капли для носа. По словам медиков, длительное и неправильное использование данных препаратов может привести к зависимости, в медицине обозначенной термином «медикаментозный ринит».

Последний у некоторых людей развивается уже после 3-х дней использования сосудосуживающих капель и спреев, а через неделю риск побочных эффектов возрастает в разы. Длительное использование препаратов приводит к тому, что слизистая носа не справляется самостоятельно с привычными функциями, и человек вынужден капать нос всё чаще. При этом со временем даже самые сильные сосудосуживающие капли не приносят ожидаемого облегчения дыхания, так как слизистая носа повреждена, что влечёт за собой воспалительные процессы. Кроме того, вследствие постепенно развивающейся зависимости от капель для носа нарушается качество сна, а отсутствие «под рукой» в нужный момент препарата повышает уровень тревожности, говорят медики.

В большинстве случаев медикаментозный ринит выявляют уже на запущенных стадиях, что затрудняет процесс лечения. Поэтому важно помнить, что капли и спреи для носа взрослым не рекомендуется использовать более 5 дней, таким образом избегая возможной зависимости. Для избавления от данной проблемы врачи назначают пациентам промывание носа солевыми растворами либо же применяют стероидную терапию. В то же время необходимо снижать частоту закапывания препарата, что иногда провоцирует ощущение тревожности или недостатка воздуха, панические атаки. Чаще всего лечение зависимости занимает около 2-х недель, после чего у человека восстанавливается нормальный ритм и качество жизни.