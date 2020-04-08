Ученые: Ребенок может различать боль еще в утробе матери

08.04.2020, 11:09, Разное

Человеческий эмбрион, по данным недавних исследований, уже с 13-недели жизни способен чувствовать боль. В связи с этим в будущем, считают специалисты из Великобритании, аборты могут признать аморальным действием.

Исследователи указали на необходимость информировать женщин, решившихся на прерывание беременности после 13-й недели, что их ребенок во время операции может испытывать болевые проявления. Как отмечает эксперт из США Джон Бокманн, на данный момент имеется не одно доказательство о связи мозга и нервной системы у 18-недельного плода, достаточной для ощущения боли.

В ответ на подобные заявления, представители Британской консультативной службы по беременности отмечают, что наиболее полное исследование данной темы показало отсутствие у плода болевых ощущений до 24-й недели. В организации не видят реальных причин для изменения принятой на данный момент практики абортов.