В ЕР предложили увеличить максимальный порог по ипотеке для кредитных каникул

08.04.2020, 11:08, Новости дня

В партии «Единая Россия» (ЕР) предложили правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении кредитных каникул. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Об этом сообщается на сайте ЕР.

Турчак отметил, что президент РФ Владимир Путин «в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы», и «правительством было опубликовано постановление, в соответствии с которым максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 млн рублей».

Данная мера «коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране», однако необходимо изыскать возможность для увеличения максимального порога ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на кредитные каникулы.

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы». Наша задача – помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», – заключил Турчак.

По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в РФ составляют от 1,5 до 5 млн рублей. Также в «Единой России» отметили: в связи с тем, что в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, большинство их жителей не сможет уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.

Напомним, Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил объявить кредитные каникулы для граждан на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

В понедельник правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии, имеют право обратиться за кредитными каникулами.