 

Малышева назвала эффективные препараты от коронавируса

08.04.2020, 11:08, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса была доказана в ходе клинических опытов.

По словам Малышевой, сегодня в мире узаконено и применяется несколько позиций, передает ФАН.

«Первое. Все препараты от СПИДа [для лечения коронавирусной инфекции] неэффективны. Это теперь доказано. Большое исследование опубликовано 20 марта», – отметила она. 

Второе – используется комбинация «Гидроксихлорохин» и «Азитромицин». «Доказано, что они снижают количество коронавирусов в организме. Такое исследование проводилось на маленькой группе людей, но именно оно легло в основу современного стандарта лечения больных», – рассказала врач.

Малышева добавила, что для лечения коронавируса используется «Ремдесивир», поскольку доказано, что он не дает вирусу размножаться.

«Также создано моноклональное антитело «Тоцилизумаб», которое резко блокирует бесконтрольное воспаление, возникающее в легких [при коронавирусной инфекции]. Это то, что уже имеет научное подтверждение», – отметила она.

Однако, по ее словам, все эти препараты можно применять только в условиях реанимации, поэтому искать их в аптеках, чтобы использовать в домашних условиях или в качестве средства профилактики, просто бессмысленно.

Одновременно с тем Малышева подчеркнула, что на данный момент не существует препаратов для лечения легких форм коронавируса. 

«Все легкие формы лечатся жаропонижающими типа парацетамола и обильным питьем. Все!» – отметила она.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина».

Также российская фармкомпания запатентовала препарат для борьбы с коронавирусом, который работает как «ловушка». 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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