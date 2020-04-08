Кадлоу: Белый дом хочет возобновить работу экономики США через 4-8 недель

08.04.2020, 11:06, Новости дня

Ведущий экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил, что, по оценкам Белого дома, через четыре-восемь недель будет возможно призвать американцев вновь открыть экономику страны.

Белый дом надеется, что «через четыре-восемь недель мы сможем открыть экономику», заявил Кадлоу изданию Politico во вторник.

Кадлоу также заявил Fox News, что Белый дом начал планировать, как США смогут открыть свою экономику, когда вспышка коронавируса затихнет. Ранее появились признаки, что эпицентр эпидемии в США, Нью-Йорк, возможно, вышел на плато по заболеваемости.

«Президент хотел бы возобновить работу экономики как можно скорее, и мы уже занимаемся внутренним планированием», – сказал Кадлоу. Он сказал, что темпы распространения вируса являются определяющей силой для установления конкретных сроков.

«Я надеюсь, как я говорю – молюсь, чтобы от открытия [экономики] нас отделяло лишь несколько недель. Посмотрим», – сказал он.

По словам информированного источника, администрация видит в ускоренном и масштабном тестировании важный шаг к возобновлению работы, что позволит органам здравоохранения эффективнее выявлять инфицированных, включая тех, у кого болезнь протекает бессимптомно, и изолировать их от здоровых, которые могли бы заниматься своими делами.

США недавно вышли на уровень более 100 тысяч тестов в день, согласно проекту COVID Tracking Project, который полагается на данные, полученные от штатов.

Трамп поддержал тест-систему, разработанную компанией Abbott Laboratories, которая выдает результат через 15 минут. Теперь тесты сдают все сотрудники Белого дома и все люди, вступающие в контакт с президентом или вице-президентом.

Помощник министра здравоохранения Бретт Жируа заявил, что администрация хочет, чтобы к маю на рынке появились «миллионы» тестов, показывающих, подвергались ли здоровые люди воздействию вируса, и выработались ли у них антитела к нему.

«Сочетание такого рода теста с действующим тестом, который у нас есть сейчас – вот что даст Америке возможность вновь открыться», – заявил Жируа в понедельник.