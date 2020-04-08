230 членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

08.04.2020, 11:06, Новости дня

ВАШИНГТОН – Число заболевших коронавирусом с авианосца «Теодор Рузвельт» на Гуаме продолжает расти.

Представители ВМС сообщили «Голосу Америки» во вторник, что 230 моряков авианосца заразились коронавирусом. По состоянию на вторник, это более 15 процентов всех американских военнослужащих в мире, у которых был подтвержден коронавирус.

На прошлой неделе командир авианосца капитан Бретт Крозье написал письмо своему начальству, в котором призвал их принять «решительные меры» для предотвращения гибели членов экипажа от коронавируса.