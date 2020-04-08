Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины

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08.04.2020, 11:06, Разное

Анонимный сотрудник СБУ поделился информацией об актуальном состоянии дел в Военно-медицинском управлении СБУ и принимаемых службой "мерах" по борьбе с эпидемией коронавируса:

"Всех решительно приветствую и хочу поделиться информацией об эпидемиологической обстановке в наших рядах.

За эту неделю значительная часть личного состава отправилась на больничный с диагнозами ОРВИ, кто-то, разумеется, в панике симулирует, большинство же действительно находятся в очень плохом самочувствии. Лично мне известны два случая смерти пожилых сотрудников от пневмонии. Но ни о каком коронавирусе в медуправлении разумеется не говорят, больничные дают без разговоров и отправляют лечиться домой. Эта тема под негласным запретом.

Ну а теперь о самом медуправлении, если кто не был в курсе, это структурное подразделение с 2014 года находится в состоянии клинической смерти, еще 6 лет назад начали массово разбегаться квалифицированные специалисты, на гражданке еще как-то можно им прожить, кто смог – свалил за кордон. В общем сейчас там жуткая нехватка врачей. Что касается оборудования, то здесь ситуация совсем печальна, оборудование, в том числе аппараты ИВЛ в центральном госпитале, времен "до обретения независимости", тестов никаких нет и не предвидится, осмотр терапевта – это замер температуры и давления, вдохвыдох и домой, с больничным листком. Наши аналитические умы считают, что при таких темпах распространения заразы и с учетом принимаемых мер в течение месяца больше половины личного состава Службы будет так или иначе выведено из строя. Даже представить боюсь, чем это чревато… Насколько я понимаю в минобороны ситуация схожая."

Вывод из этого довольно печальный. Учитывая растущий темп распространения коронавируса в Украине, а также сокрытие фактов массового заражения сотрудников силовых ведомств, в скором времени страна может с проблемой, когда некому будет обеспечивать безопасность граждан и поддерживать порядок на улицах городов.

В этой непростой ситуации президенту Зеленскому необходимо принимать срочные меры, чтобы обеспечить безопасность Украины и в первую очередь предоставить сотрудникам силовых структур все необходимое для выполнения своих обязанностей во время эпидемии.



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