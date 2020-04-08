Жители Томска увидели над городом НЛО

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08.04.2020, 11:06, Новости дня

Серьезно изучить произошедшее не представляется возможным, заявила астроном.

Жители Томска выложили в интернете короткую видеозапись «неопознанного летающего объекта» над городом.

Астроном из Томского университета считает, что загадочного в ней мало, а запись может оказаться монтажом.

Видео появилось в социальных сетях и СМИ: в небе над городом видны три светлых пятна, выстроенных в треугольник. Затем они начинают синхронно кружиться. По хронометражу запись очень короткая.

«Проблема в том, что из этого ролика что-то достоверно сказать трудно. Мы можем только предположить, что это могло быть… Не исключено, что это монтаж, но, возможно, это какие-то объекты, которые отражали солнце. Это мог быть квадрокоптер, но звука мы не слышим. Если это были какие-то шарики или фонарики, то они могли двигаться синхронно под действием ветра», – рассказала РИА Новости доцент кафедры астрономии и космической геодезии Физического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Татьяна Галушина.

Она отметила, что серьезно изучить произошедшее не представляется возможным, так как непонятно, что происходило до момента съемки и что сразу после него, почему автор не приблизил изображение, хотя любой современный телефон может это сделать.

«Думаю, что ничего особенного здесь нет, и это какой-то рукотворный объект и человек это снял. Это наверняка не природное явление, потому что если бы человек реально снял непонятное явление и хотел бы узнать, что это было, он бы дал больше информации, снимал бы дольше и так далее», – считает Галушина.

Ученая предположила, что запертые в самоизоляции в связи с коронавирусом люди могут таким способом искать для себя развлечения.



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