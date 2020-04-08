 

Аэропорт Грозного обязал пассажиров из Москвы иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус

08.04.2020, 11:06, Новости дня

Аэропорт Грозного обязал пассажиров, прилетающих из Москвы, иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус, сообщается на сайте аэропорта “Вайнахавиа”. Ограничения начнут действовать с 11 апреля.

“Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут”, – говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, всех пассажиров обязали быть в защитных масках.

В Чечне с 24 марта введен режим жесткого карантина: закрыты все заведения, людям не разрешается выходить на улицу, а силовики проводят рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. Также полицейским, по сообщениям “Новой газеты”, выдали полипропиленовые трубы, которыми те избивают нарушителей изоляции.

С 27 марта аэропорт Грозного прекратил принимать пассажиров без прописки в Чечне. Позже глава республики Рамзан Кадыров объявил о закрытии въезда и выезда из Чечни с 5 апреля.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов России и потребовал от региональных властей не превышать свои полномочия. В ответ Рамзан Кадыров отказался открыть границы региона, о чем написал в своем телеграм-канале. По словам Кадырова, ограничительные меры введены после того, как у нескольких жителей Чечни, которые хотели попасть в республику из Москвы, выявили коронавирусную инфекцию.

 



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