В России за сутки зафиксировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших – 8672

08.04.2020, 11:06, Новости дня

За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 8672 человек.

Пять пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки. Два человека умерли в Московской области, по одному – в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. Всего в России скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус.

Новые случаи выявлены в 56 регионах. В частности, 660 случаев отмечены в Москве, 95 – в Московской области, 34 – в Санкт-Петербурге, 32 – в Ленинградской области, 27 – в Марий Эл, 25 – в Мурманской области.

В Москве выздоровели еще 48 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города, сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

“За прошедшие сутки еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек”, – сообщила вице-мэр.