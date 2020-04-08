США депортировали около 400 детей-мигрантов

08.04.2020, 11:05, Новости дня

Американские иммиграционные власти стремительно депортировали около 400 детей-мигрантов, перехваченных на границе с Мексикой за последние две недели.

Чиновники руководствовались новыми правилами, которые подавались в качестве меры по ограничению распространения коронавируса в США, согласно правительственным данным, оказавшимся в распоряжении Reuters.

Администрация президента Дональда Трампа ввела новые правила пересечения границы 21 марта, отменив многолетнюю практику, призванную защитить детей от торговцев людьми и дать им возможность подать заявление об убежище в иммиграционный суд США.

В соответствии с новыми правилами, официальные лица могут оперативно выдворять людей, не соблюдая стандартные иммиграционные процедуры.

Согласно упомянутым данным и мексиканскому правительственному чиновнику, выступавшему на условиях анонимности, после введения новых процедур американские пограничники выдворили в Мексику около 7 тысяч мигрантов. Из них 377 человек были несовершеннолетними.