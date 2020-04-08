Байден считает, что у него «хорошие результаты» на праймериз в Висконсине

08.04.2020, 11:05, Новости дня

Бывший вице-президент Джо Байден полагает, что он показал хорошие результаты на демократических праймериз в Висконсине, которые прошли на фоне пандемии коронавируса.

В соответствии с решением суда, официальные результаты голосования ожидаются не ранее следующего понедельника.

«Это зависит от того, сколько людей пришло, но я думаю, что у меня хорошие результаты. Но кто знает. Узнаем позже», – сказал Байден в эфире телеканала CNN.

Накануне голосования во вторник бывший вице-президент имел большое преимущество в опросах над его соперником, сенатором от Висконсина Берни Сандерсом, от которого все настойчивее требуют выйти из гонки.

«У меня есть ощущение, что, если уж на то пошло, то мы не должны были проводить голосование с личным участием. Все бюллетени нужно было отправлять по почте», – заявил Байден во вторник вечером.