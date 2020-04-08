 

Коронавирус за сутки убил рекордное количество жителей США – 1736 человек

08.04.2020, 11:02, Разное

Жертвами коронавируса COVID-19 в США за сутки стали 1736 человек. Это рекордный показатель за последние четыре дня, сообщает Национальная служба новостей.

Прежде самое большое число погибших зафиксировали 4 апреля – 1344 человека. В общей сложности от инфекции умерли 12722 жителя США. Наибольшее количество жертв пришлось на Нью-Йорк, где скончались свыше четырех тысяч человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 8:06 PDT



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