Малышева назвала лекарства от коронавируса с доказанной эффективностью

08.04.2020, 11:02, Разное

Знаменитый российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса COVID-19 была доказана в ходе клинических опытов. По словам эксперта, к ним относятся “Гидроксихлорохин” и “Азитромицин”, сообщает РИА ФАН.

Малышева отметила, что эти препараты принимаются совместно и снижают концентрацию вируса в организме. Также врачи используют “Ремдесивир”, который не позволяет коронавирусу размножаться. Помогает и “Тоцилизумаб”, предотвращающий сильные воспаления. Однако все эти лекарства применяют только в реанимации.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 8:06 PDT