 

Малышева назвала лекарства от коронавируса с доказанной эффективностью

08.04.2020, 11:02, Разное

Знаменитый российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса COVID-19 была доказана в ходе клинических опытов. По словам эксперта, к ним относятся “Гидроксихлорохин” и “Азитромицин”, сообщает РИА ФАН.

Малышева отметила, что эти препараты принимаются совместно и снижают концентрацию вируса в организме. Также врачи используют “Ремдесивир”, который не позволяет коронавирусу размножаться. Помогает и “Тоцилизумаб”, предотвращающий сильные воспаления. Однако все эти лекарства применяют только в реанимации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 8:06 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Мнение: Река истории

18.05 / Смартфоны научили диагностировать ушные инфекции

20.02 / Названы 10 ранних признаков рассеянного склероза

13.02 / Genesis опередил Lexus в рейтинге самых надёжных автомобилей

21.05 / Популярность ЭКО грозит эпидемией бесплодия

31.03 / Мнение: Видео дореволюционной России, присвоение Февраля большевиками и зачем нужен бизнес

24.03 / Журналисты опубликовали список бесплатных или дешевых интернет-услуг на период карантина

04.02 / Технологии: ВОЗ предсказала рост онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет

14.03 / Ученые Нидерландов предполагают вероятность создания вакцины от коронавируса

08.03 / Неизвестные жестоко избили двух москвичей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска