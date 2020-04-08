 

В Сети предлагается вакансия путешественника с зарплатой 2500 долларов в неделю

08.04.2020, 10:53, Разное

На сайте премиум-вещей HushHush появилась вакансия путешественника, которому необходимо тестировать роскошные дома. В объявлении компании указано, что заработная плата составит около 2500 долларов в неделю.
После успешного завершения отборочного тура кандидату будет необходимо путешествовать по разным странам, осматривая дорогую недвижимость: замки во Франции или шикарную испанскую виллу с более, чем двадцатью спальнями. Работник сможет оценить и огромные американские особняки в штатах Флорида или Калифорния. Сотрудник также должен составлять подробные отчеты о всех объектах, описывая все его удобства, оценивая доступность, дизайн и пригодность для публикации на сайте HushHush.

В вакансии указано, что компании подходит человек без судимости, с подлинным паспортом, который умеет писать рецензии в кратчайшие сроки. «Работники обязаны показать свою надежность, талант подмечать детали и навык написания грамотных текстов», – отметили представители бренда.



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