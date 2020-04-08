 

Адвокат заявил, что судья перепутал статьи в приговоре экс-главе столичного ГСУ СК

08.04.2020, 10:48, Новости дня

Судья Мосгорсуда Сергей Гордеев, который рассматривал дело экс-главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, ошибся в тексте приговора, указав, что подсудимые причастны к сбыту наркотиков, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрей Гривцов.

«Действительно, в приговоре есть такая ошибка: судья указал, что Дрыманов, Максименко и Крамаренко состояли в преступной группе, которая занималась сбытом наркотиков. Это может стать одним из оснований для отмены приговора», – передает ТАСС слова Гривцова, защищавшего на процессе экс-главу УСБ СК Михаила Максименко.

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля 2018 года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.

Напомним, 18 марта Московский городской суд вынес приговор экс-начальнику московского главка СК бывшему генералу Александру Дрыманову – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали за заслуги перед отечеством II степени.

Согласно приговору, экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы, экс-руководитель управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.



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