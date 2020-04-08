Стартовал прием заказов на бюджетный аналог Nissan X-Trail

08.04.2020, 10:35, Новости дня

Японская компания Nissan сообщила о старте заявок на новый кроссовер под названием Venucia.

Таким образом, уже к маю нынешнего года приобрести модель Venucia Star станет возможным на китайском рынке. Напомним, автомобиль выполнен на архитектуре VSA, которая разрабатывалась для китайских машин. Указывается, что новый кроссовер имеет поперечное расположение двигателя, что предполагает возможность установки различных агрегатов.

Кроме того, новинка имеет множество схожих элементов от японского кроссовера Nissan X-Trail, который пользуется достаточно высоким спросом на рынке. Вместе с тем достоинством выпущенного паркетника является его доступная цена, которая может отразиться на повышенном спросе на данный автомобиль.