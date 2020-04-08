Онколог Елена Коноваленко рассказала, как самостоятельно определить признаки рака груди

08.04.2020, 10:30, Разное

Рак груди в настоящее время является одним из чаще всего диагностируемых видов онкозаболеваний. Выявляют его в основном при помощи маммографии, однако онколог Елена Коноваленко пояснила о способах, позволяющих женщинам самостоятельно определить признаки рака молочной железы.

Для этого нужно, стоя перед зеркалом с опущенными вниз руками, внимательно рассмотреть грудь – форму, состояние кожи и сосков. Признаками вероятных проблем являются любые изменения, в частности, несимметричность молочных желез, втягивающийся сосок, отёки, потемнения кожных покровов, пятна, сухость или шелушение, утолщения. Всё это может указывать на развитие рака. Далее онколог рекомендует ощупать круговыми движениями трёх пальцев левой руки правую грудь, предварительно заведя правую верхнюю конечность за голову. То же действие нужно произвести с левой железой, а затем в положении лёжа. В отсутствие онкологии данные манипуляции не доставляют дискомфорта, боли либо выделений из сосков.

Также следует прощупать лимфоузлы под ключицами и под мышками, которые не должны ощущаться в нормальном состоянии. При выявлении признаков, указывающих на рак груди, Елена Коноваленко рекомендует сразу консультироваться с врачом.

Несмотря на то, что симптомы можно определить самостоятельно, онколог напоминает о необходимости регулярно посещать маммолога. В возрасте от 18 до 35 лет периодичность визитов к специалисту должна быть не реже раза в три года, до 40 лет – раз в 2 года, а далее – ежегодно.