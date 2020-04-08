 

Oppo Ace 2 появился на качественных рендерах

08.04.2020, 10:30, Разное

В распоряжении зарубежного инсайдера Мукула Шармы появились рендеры смартфона Oppo Ace 2. Дизайн основной камеры практически не отличается от решений других производителей.
Кроме того, стало известно, что смартфон получит однокристиальную систему Snapdragon 865, поддержку 5G и батарею ёмкостью в 4 тысяч мАч. Девайс оснащен поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Что касается других технических характеристик, то стоит выделить 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления в 90 Гц. В зависимости от модификации можно ожидать 8 или 12 Гб оперативной памяти, а также 128/256 Гб постоянной.

Oppo Ace 2 обзаведется квадрокамерой с датчиками 48+8+2+2 Мп. По информации высокопоставленного представителя компании Брайана Шена, анонс устройства состоится уже на следующей неделе.



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