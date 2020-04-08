Инфицированный коронавирусом Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, он дышит самостоятельно

08.04.2020, 10:26, Новости дня

Инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, сообщила 8 апреля телерадиокомпания BBC со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

Состояние Джонсона стабильное, он дышит самостоятельно.

Политик лечится в больнице Святого Фомы в Лондоне.

Коронавирус у Джонсона был подтвержден 27 марта, он находился в резиденции на Даунинг-стрит на самоизоляции.

Вечером 5 апреля британский премьер был госпитализирован. В офисе политика подчеркивали, что он обратился в больницу по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности: у Джонсона около 10 дней сохранялась высокая температура и кашель. 6 апреля главу британского правительства перевели в реанимацию.

7 апреля спикер политика сказал, что он получает стандартную кислородную терапию.

Джонсон стал первым лидером крупной державы, заразившимся коронавирусной инфекцией. Его обязанности сейчас временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По состоянию на 8 апреля в Великобритании подтверждено инфицирование коронавирусом 55 242 человек, из них 6159 скончались, сообщила газета Daily Express.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 172 умерли. Великобритания сейчас занимает восьмое место в мире по количеству зараженных и пятое – по числу летальных случаев.