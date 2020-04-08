 

В украинских больницах от COVID-19 лечатся 757 человек, 33 из них – в критическом состоянии

08.04.2020, 10:26, Новости дня

В Украине в больницах находится 757 человек, у которых подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19. Об этом 8 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Всего в Украине по состоянию на утро 8 апреля коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 вылечились. 

“В учреждениях здравоохранения [с коронавирусной инфекцией] находится 757 человек, из них 37 – дети. В критическом состоянии, то есть те, кто нуждается в интенсивной терапии, на сегодня в учреждениях здравоохранения 33 человека. На амбулаторном лечении – 824 человека”, – сообщил Ляшко. 

Он рассказал, что чаще всего в Украине COVID-19 болеют люди старше 50 лет.

“Доля таких людей превышает 50% от всех заболевших на территории Украины”, – уточнил главный санитарный врач.

Показатель летальности в Украине составляет 3,1%.

“Если сравнивать с другими странами европейского региона, то в Испании показатель летальности – 9,9%, в Италии – 12,6%… Один из лучших коэффициентов летальности – в Германии – он не достигает 2%, а также в Южной Корее – 1,5%”, – рассказал Ляшко. 

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 206 жителей, зарегистрировано семь новых летальных случаев. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 172 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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